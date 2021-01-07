مجلس النواب يعقد جلسته السبت المقبل لقراءة مشروع قانون الموازنة العامة

2021/01/07 | 12:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الجديدة عصر يوم السبت المقبل ، حيث سيقتـصر جدول الاعمال على القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021./انتهى5

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