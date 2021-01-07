ديالى توجه رسالة” عاجلة” لوزارتين حيال امن حلوان وتؤكد: يجب ايقاف نزيف الدم

2021/01/07 | 12:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىوجه عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب مضر الكروي، الخميس، رسالة عاجلة لوزارتي الدفاع والداخلية حيال ملف امن حلوان شمال شرق المحافظة.وقال الكروي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الموقف الامني في منطقة حلوان قرب ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) في ضوء الخروقات المتكررة وسقوط اكثر من 10 جنود بين شهيد وجريح خلال الاسبوع الجاري مؤشر خطير يستدعي تحرك امني حكومي لاحتواء الموقف وانهاء ملف الخلايا المتطرفة التي تحاول الاضرار بالاستقرار”.واضاف الكروي،انه” وجه رسالة عاجلة لقيادات وزارتي الدفاع والداخلية حيال ملف امن حلوان وخطورته على امن ديالى ككل داعيا الى تعزيز المنطقة بقوات اضافية وشن عمليات نوعية لاستئصال الارهاب وحماية الاهالي خاصة وان بعض المدنيين قتلوا بجرائم ارهابية بشعة لافتا الى اهمية ايقاف نزيف الدم “.واشار الكروي الى ان” احداث حلوان تدلل على خطورة الفراغات الامنية وتداعياته السلبية على الامن والاستقرار الداخلي مبينا بان الكرة الان في ملعب الوزارات الامنية من اجل حسم الموقف في حلوان وبقية المناطق الغير مستقرة في ديالى”.وتعرضت قوات الجيش في حلوان الى هجومين خلال الاسبوع الجاري ما اسفر عن استشهاد واصابة اكثر من 10 جنود في حصلية دامية”.انتهى 25 ف

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