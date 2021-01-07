بالوثيقة .. مجلس النواب العراقي يحدد يوم السبت موعداً لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021

2021/01/07 | 13:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس النواب، تخصيص جلسته المقرر عقدها يوم السبت المقبل، لمناقشة مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021.

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