2021/01/07 | 13:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقتحام الكونغرس

فوتو: ارشيف

منذ 1 دقیقة

3 مشاهدة

شبه النائب الجمهوري الأميركي، مايك غالغار، الخميس، اقتحام مناصري الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لمبنى الكابتيول بوسط واشنطن بحرب العراق.

وقال غالغار، الذي عمل مرتين في العراق ضابط استخبارات بسلاح البحرية، في تصريحات لمحطة "سي ان ان"، اليوم، 7 كانون الثاني 2021، إنه "لم يشهد شيئا هكذا منذ أن خدم في العراق"، وتابع "هذا جنون لم أر شيئا كهذا منذ أن أرسلت إلى العراق في عامي 2007 و 2008".

وعلى غرار آخرين، أشار غالغار، إلى انه "أضطر إلى الاحتماء في مكتبه بالكونغرس، بعد اقتحام محتجين للمبنى".

وندد مسؤولون ديمقراطيون وجمهوريون باقتحام الكابيتول، ووصف بعضهم ما حدث بـ "محاولة انقلاب" على السلطة، كما دعا بعضهم إلى إقالة ترمب.

وأفاد موقع "إكسيوس" بان "المسؤولين الجمهوريين يدرسون خيارات قاسية ضد ترمب الذي لم يعترف حتى الآن بهزيمته وما زال يتهم الديموقراطيين بتزوير الانتخابات".

يأتي ذلك بعد ان أظهرت مقاطع مصورة أعمال شغب واسعة واشتباكات بين مؤيدي ترمب والشرطة في محيط الكونغرس ليلة أمس، فضلا عن سماع دوي طلقات نارية.

وتمكن بعض المحتجين من اقتحام مبنى الكابيتول خلال جلسة تصويت للمصادقة على فوز الرئيس المنتخب جون بايدن، فيما لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عدة أشخاص آخرين بجروح خلال الأحداث، وفقا لوكالة أسوشييتدبرس.

وقد نشر ترمب فيديو أعرب فيه عن إعجابه بالمحتجين فيما اكتفى بدعوتهم لوقف الاحتجاجات واحترام القانون، وقد حذفت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور بحجة أنه ينتهك سياساتها، كما حظر "فيسبوك" حساب ترمب لمدة 24 ساعة.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب جمهوري: ما قام به أنصار ترمب من اقتحام للكونغرس أشبه بـ'حرب العراق') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب جمهوري: ما قام به أنصار ترمب من اقتحام للكونغرس أشبه بـ'حرب العراق') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).