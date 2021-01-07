2021/01/07 | 13:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مبنى مجلس النواب

فوتو: ارشيف

منذ 20 دقیقة

850 مشاهدة

أعلنت رئاسة مجلس النواب، الخميس، عن تحديد موعد عقد جلسة البرلمان لقراءة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان اليوم، 7 كانون الثاني 2021، أن "مجلس النواب سيعقد جلسته يوم السبت المقبل، وسيقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنة المالية 2021".

وفي سياق متصل حدد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، شرطا للتصويت على الموازنة، مؤكدا انه "لن يسمح بمجاملة حكومة اقليم كوردستان على حساب محافظات الجنوب".

وقال البعيجي في بيان، ان "موازنة العام الحالي هي موازنة ارقام مبالغ فيها ولم تنصف محافظات الوسط والجنوب نهائيا"، وتابع "اننا لن نمرر هذه الموازنة داخل مجلس النواب بدون اجراء تعديلات عليها نؤمن بها استحقاقات محافظاتنا".

واضاف ان "موازنة العام فيها العديد من الفقرات التي بحاجة الى تعديل من قبل مجلس النواب خصوصا فيما يتعلق بمستحقات المحافظات المنتجة للنفط والمحافظات التي تعاني من تدهور كبير بمستوى الخدمات والبنى التحتية".

وأوضح ان "موازنة العام الحالي هي اسوأ موازنة تم ارسالها الى مجلس النواب من قبل الحكومة على مدى الحكومات المتعاقبة"، لافتا الى انها "لم تنصف اي محافظة من الوسط والجنوب وجاملت اقليم كوردستان على حساب محافظاتنا بصورة كبيرة لايمكن القبول بها نهائيا".

وتابع بالقول "لن نسمح ان يتم مجاملة حكومة اقليم كوردستان على حساب محافظاتنا التي تعاني تدهور كبير على جميع المستويات ولن نسمح ان يستمر الاقليم بتصدير النفط ولايسلم الحكومة الاتحادية برميل نفط واحد ويطالب بموازنة"، لافتا إلى "اننا ممثلين عن محافظاتنا سندافع عن حقوقها بصورة كاملة ولن نقبل بأن يعاد سيناريو كل عام فيما يخص قانون الموازنة خصوصا بالفقرة الخاصة بالاقليم".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يحدد موعدا لجلسة مناقشة موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يحدد موعدا لجلسة مناقشة موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).