اليابان تعلن حالة الطوارئ في طوكيو وضواحيها بسبب كورونا

2021/01/07 | 13:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، اليوم الخميس، استئناف حالة الطوارئ في طوكيو وثلاث محافظات قريبة بسبب انتشار فيروس كورونا.وقال سوغا في اجتماع بمقر مكافحة فيروس كورونا: “سيبدأ العمل به (حالة الطوارئ) من الثامن من كانون الثاني/يناير، وحتى السابع من شباط/فبراير، في سايتاما وتشيبا وطوكيو ومحافظة كاناغاوا”.وسجلت اليابان نحو خمس ألاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، يوم أمس الأربعاء، لأول مرة منذ تفشي الوباء.ووفقا لوكالة كيودو فإن طوكيو ومحافظات مجاورة – سايتاما وشيبو وكاناغاوا، تدعو الحكومة لفرض نظام الطوارئ.ويبلغ عدد حالات الإصابة في اليابان منذ بداية الوباء 254 ألفًا، وتوفي 3769 شخصًا.

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