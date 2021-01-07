وزير النقل يؤكد لوفد الزوراء تمليك الأراضي التابعة للنادي

2021/01/07 | 13:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد وزير النقل ناصر حسين الشبلي، الخميس، لوفد نادي الزوراء الرياضي تمليك الاراضي التابعة للنادي.

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