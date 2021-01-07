بالوثيقة.. نائب: الموارد تستبدل خبراء المسح البحري في البصرة بعناصر لا اختصاص لهم

2021/01/07 | 13:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النائب كاظم فنجان الحمامي، الخميس، عن قياد وزارة الموارد المالية باستبعاد خبراء المسح البحري في البصرة واستبدالهم بعناصر من بغداد.

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