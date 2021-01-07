“إنترنت جيّد يفتح قنوات مشفرة”.. الاتصالات تحدد مدة إكمال مشروع الكابل الضوئي ومميزاته

2021/01/07 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الاتصالات، رعد المشهداني، اليوم الخميس (07 كانون الثاني 2021)، المدة الزمنية المقررة لإنجاز مشروع الكابل الضوئي، مبينا أن الشركة التي ستخالف التعليمات سيُسحب العقد منها.

وقال المشهداني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الوزارة في حال أغلقت العطاءات الشهر الحالي، فإن المشروع سيكون جاهزاً بمدة زمنية لا تتجاوز عاماً واحداً فقط".

وأضاف، أن "البنى التحتية جاهزة، وكذلك الكوادر مستعدة للعمل، فضلا عن أن أبراج الوزارة منصوبة في جميع المحافظات، وإما البدالات والأبراج الحالية يجري التحديث عليها فقط".

وبيّن، أن "العمل سيكون بإشراف وزارة الاتصالات، والشركة التي تخالف التعليمات سوف تخضع للضوابط القانونية وسحب عقد العمل منها".

وأوضح أن "مميزات الخدمة ستكون متنوعة، منها فتح عدد من القنوات المشفرة، إضافة إلى قنوات الأفلام وكذلك توفير عدد من الألعاب، والأهم من ذلك إنترنت بجودة عالية".

وكانت إيناس الجلبي، مديرة العلاقات والإعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالوزارة، في تصريح صحفي الاثنين (04 كانون الثاني 2021)، إن "الملاكات المختصة في وزارة الاتصالات، نفذت أعمال تطوير البنى التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات في البلاد استعداداً لإطلاق خدمات الجيل الرابع".

وأضافت، أنه "يتم حاليا تطوير البنى التحتية الناقلة لسعات الانترنت، استعداداً للشروع بتقديم خدمات الجيل الرابع في بغداد ومحافظات البلاد كافة".

وأشارت الجلبي، إلى انه "تمت اضافة جهاز ضوئي نوع Huawei Optics)) في بدالة قضاء الحضر بمحافظة المثنى، لإحداث حالة من الجهوزية التامة في البنى التحتية ولعموم مناطق المحافظة بما يخص عمل الجيل الرابع".

ولفتت إلى أنه "تم اجراء اعمال صيانة في الكابلات الضوئية ضمن محافظات النجف ونينوى وواسط وصلاح الدين، والتي كانت بعض الكابلات الضوئية قد توقفت عن الخدمة فيها بسبب اعمال الحفريات التي تقوم بها الجهات المسؤولة عن ادامة الطرق والجسور اضافة الى دوائر البلديات".

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