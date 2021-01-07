شرح مفصل للرسالة التي وافق عليها مستخدمو واتساب ليلة أمس

2021/01/07 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بدأ تطبيق المراسلة الفورية (واتس اب) بطلب موافقة مستخدميه على شروط وسياسة الخصوصية الجديدة التي جرى تحديثها لهذا العام

وتظهر رسالة بمجرد فتح التطبيق عن تحديث الشروط وسياسة الخصوصية موضحة أنه في حال لم يجري الرد بالموافقة لن يستطيع المستخدم بعد يوم 8 فبراير المقبل استخدام التطبيق.

وتنص الصورة التي تظهر للمستخدم عند فتحه التطبيق

بـتطبيق واتساب يقوم بتحديث شروطه وسياسة خصوصيته وتتضمن التحديثات الرئيسية مزيدا من المعلومات بشأن خدمة واتساب، وكيف يمكن للأعمال التجارية استخدام الخدمات المضافة على فيس بوك لتخزين وإدارة محادثات واتساب الخاصة بهم

كما تنص الرسالة أيضا على كيف تشارك مع فيسبوك لتقديم عملية التكامل عبر منتجات شركة فيسبوك وتنتهي الرسالة بأنه بالضغط على الموافقة ذلك يعني أن المستخدم تقبل الشروط وسياسية الخصوصية الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير 2021 وبعد ذلك التاريخ ستحتاج للموافقة حتى تستطيع استخدام تطبيق واتساب، كما يمكن زيارة help center إذا كان الشخص يفضل حذف حسابه أو للتعرف على معلومات أكثر.

وجدير بالذكر أنه سبق وكشفت صفحة دعم واتساب، عن أن هناك أنظمة لإصدارات معينة لن يتمكنوا من تشغيل واتساب أو الاستمتاع بكل مميزاته مع التحديث الجديد وهم "Android 4.0.3" و"iOS 9"، وسيفقد أصحابها الخدمة ولا يوجد حل سوى تغيير الهاتف والاستغناء عن القديم.

والهواتف التي لن يعمل عليها تطبيق واتساب هي كل إصدرات آيفون حتى "iPhone 4"، وهو ما يعني أن هواتف "iPhone 4S، iPhone 5، iPhone 5S، و iPhone 6، iPhone 6S" في حاجة لتحديث نظام التشغيل إلى "iOS 9".

كما لن يعمل واتساب على كل من « HTC Desire»، و« LG Optimus Black»، و «Motorola Droid Razr »، و «Samsung Galaxy S2»

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