ناحية مندلي تطلق حملة توعوية مجتمعية للوقاية من خطر الالغام والمخلفات الحربية

2021/01/07 | 13:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اطلقت مديرية ناحية مندلي في محافظة ديالى حملة مجتمعية توعوية للوقاية من خطر الالغام والمخلفات الحربية التي خلفتها حرب الثمانينات .وقال مازن اكرم مدير الناحية / وكالة / لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية اطلقت حملة توعوية للوقاية من مخاطر المخلفات الحربية التي خلفتها الحرب العراقية الايرانية على الشريط الحدودي مع ايران شرق ديالى واطلاق تحذيرات للمزارعين والاهالي من الاقتراب من الاماكن القريبة من حقول الالغام .ودعا أكرم المنظمات الدولية والانسانية الى اطلاق حملات توعوية شاملة لاهالي قرى مندلي الحدودية لتجنب خطر الالغام وكيفية الوقاية منها وتحذير الشرائح الاجتماعية بعدم الاقتراب من الاماكن المحرمة ./انتهى

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