ضبط مواد متفجرة داخل وكر سري لداعش في قاطع المقدادية شمال شرق بعقوبة

2021/01/07 | 13:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / ضبطت قوة امنية مشتركة وكرا سريا لداعش تحت الارض في قاطع شمال المقدادية في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قوة امنية مشتركة ضبطت وكرا سريا لداعش تحت الارض من خلال عملية تمشيط بساتين الخيلانية ضمن قاطع شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة .واضاف ان الوكر يحوي على كميات من مواد شديد الانفجار موضوعة داخل / 3 / جلكانات تحوي الواحد منها / 20 / كغم من المواد المتفجرة لتصبح عبوة ناسفة تستهدف الارتال العسكرية والمدنيين ./انتهى

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