الكيان الصهيوني يستفيق بعد 30 عاما ليجد نفسه مضطهدا من قبل صدام؟!

2021/01/07 | 13:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار مسرحية الترويج لتعرضه للظلم والاضطهاد على يد الدول العربية والاسلامية كشف جيش الاحتلال "الاسرائيلي" مؤخرا عن صور وفيديوهات لأول مرة، لإطلاق ق...

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