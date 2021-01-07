مجلس النواب العراقي يحدد السبت المقبل لمناقشة موازنة 2021

2021/01/07 | 13:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، جدول أعمال الجلسة رقم (33) المقرر انعقادها يوم السبت المقبل الموافق 9 يناير/ كانون الثاني 2021.وقال مجلس النواب، في بيان صادر عن رئاسة المجلس اليوم، إن الجلسة المقبل للبرلمان من المقرر أن تشهد …

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