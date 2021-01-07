ضمن القرض الياباني.. النقل تنفذ 20 مشروعا لتطوير الموانئ

2021/01/07 | 13:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]نفذت وزارة النقل، 20 مشروعاً لتطوير الموانئ ضمن القرض الياباني.

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