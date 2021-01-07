2021/01/07 | 13:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

وصف الامين العام لكتائب سيد الشهداء ابو آلاء الولائي، الخميس، قرار القضاء بإصدار مذكرة قبض بحق الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بانه "انتصار لأرواح الشهداء".

وقال الولائي في تدوينة تابعها "ناس"، (7 كانون الثاني 2021)، "شكرا للقضاء العراقي العادل، لانه انتصر لاشرف الارواح واصدقها من اقذر الشخصيات وأخسها".

وعدّ الخبير القانوني، طارق حرب، الخميس، إصدار محكمة تحقيق الرصافة أمر قبض بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأنه يتوافق مع القانون، لافتاً الى ان المذكرة صدرت لعدم حضور المتهم امام القضاء.





وقال حرب في إيضاح تابعه "ناس" (7 كانون الثاني 2021)، إن "مذكرة القبض بحق ترامب تتوافق مع القانون وهي طريقة للتضييق على المتهم للحضور أمام المحكمة، وصدرت لعدم حضور المتهم والمثول امام القضاء".

وأضاف، أنه "بالرغم من تمتع رئيس الولايات المتحدة وأي رئيس بالعالم بحصانة وفقاً لاتفاقية جنيف، الّا أن الاجراء المتخذ من القضاء العراقي كان لابُد منه".

واصدرت محكمة التحقيق في الرصافة، الخميس، مذكرة قبض بحق الرئيس الاميركي المنتهية ولايته دونالد ‏ترامب‎، بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقه.

وذكر اعلام القضاء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 كانون الثاني 2021)، انه "بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال ‏نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق الشخصي ‏من افراد عائلته صباح يوم ٧ كانون الثاني ٢٠٢١ واكتمال اجراءات التحقيق الابتدائي قرر ‏اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب".

واضاف البيان ان "الامر جاء ‏وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر اجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او الاجانب.".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولائي يغرد بعد قرار قضائي عراقي ضد الرئيس الأميركي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولائي يغرد بعد قرار قضائي عراقي ضد الرئيس الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).