ليبيا.. تبادل أسرى بين حفتر و

2021/01/07 | 13:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن طرفَي النزاع في البلاد أجريا عملية تبادل شملت 35 أسيرا وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر.

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