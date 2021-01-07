قائمة اغلى 20 لاعبا في الدوريات الخمسة الكبرى: صلاح يتغلب على ميسي ورونالدو

2021/01/07 | 13:26 - المصدر: يس عراق

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كشف المرصد الدولي للدراسات الرياضية “CIES”، قائمة أغلى اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى، والتي شهدت تواجد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ضمن القائمة.

وتصدر ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد القائمة، كأغلى اللاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا- إسبانيا- ألمانيا- فرنسا- إيطاليا)، حيث بلغت قيمته 165.6 مليون يورو، بينما تراجع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى المركز الخامس بعدما وصلت قيمته المالية إلى 149.4 مليون يورو.

وتصدر ترنت-ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول الإنجليزي قائمة أغلى لاعبي الريدز بينما حل ثالثًا على المستوى العالمي بعدما وصلت قيمته المالية إلى 151.6 مليون يورو، يليه محمد صلاح كثاني أغلى اللاعبين بين صفوف ناديه الإنجليزي بقيمة 134 مليون يورو بينما حل في المركز الـ12 عالميًا.

وتراجع كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس في قائمة أغلى اللاعبين، ولفت المرصد إلى أن ذلك يرجع إلى تقدم عمر البرتغالي (35 عاما) والمدة القصيرة نسبيًا المتبقية في عقده مع بيانكونيري (ينتهي في يونيو 2022)، حيث تواجد في المركز الـ131 عالميًا.

ولم يختلف وضع ليونيل ميسي نجم برشلونة عن غريمه، حيث تواجد في المركز الـ97 عالميًا بقيمة تقديرية 54 مليون يورو.

قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوريات الخمسة الكبرى1- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)= 165.6 مليون يورو.

2- إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)= 152 مليون يورو.

3- ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)= 151.6 مليون يورو.

4- برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد)= 151.1 مليون يورو.

5- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)= 149.4 مليون يورو.

6- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند)= 148.3 مليون يورو.

7- جواو فيليكس (أتليتكو مدريد)= 141.5 مليون يورو.

8- ألفونسو دايفيس (بايرن ميونخ)= 139.2 مليون يورو.

9- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)= 136.9 مليون يورو.

10- كاي هافرتز (تشيلسي)= 136 مليون يورو.

قائمة أغلى 10 لاعبين في بريميرليج1- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)= 165.6 مليون يورو.

2- ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)= 151.6 مليون يورو.

3- برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد)= 151.1 مليون يورو.

4- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)= 136.9 مليون يورو.

5- كاي هافرتز (تشيلسي)= 136 مليون يورو.

6- تيمو فيرنر (تشيلسي)= 135.1 مليون يورو.

7- محمد صلاح (ليفربول)= 134 مليون يورو.

8- روبن دياش (مانشستر سيتي)= 126.8 مليون يورو.

9- ساديو ماني (ليفربول)= 123.8 مليون يورو.

10- بوكايو ساكا (أرسنال)= 116.2 مليون يورو.

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