رياضييون يتفاعلون مع اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس

2021/01/07 | 13:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تفاعل الرياضييون والمدربون في الولايات المتحدة الأمريكية برعب، مع اقتحام أعداد كبيرة من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمبنى الكونغرس في واشنطن، أمس الأربعاء.

ندد مدرب فريق فيلادلفيا لكرة السلة، دوك ريفرز، بعدم المساواة في المعاملة مقارنة باحتجاجات حركة “حياة السود مهمة”، موضحاً أنه لم يشاهد الجيش أو الحرس الوطني خلال الاحتجاجات السابقة ضد العنصرية.

ونشر فريقا ميامي هيت وبوسطن سيلتكس لكرة السلة بياناً مشتركاً، أشارا من خلالها إلى أنهما خاضا مباراتهما بالدوري الأمريكي “بقلوب مثقلة”، في الوقت الذي أنحنى فيه أغلب اللاعبين والمدربين على ركبة واحدة أثناء عزف النشيد الوطني.

وأوضح البيان: “الاختلاف الجذري بين الطريقة التي تم من خلالها التعامل مع المحتجين هذا الربيع، وفي الصيف، والتشجيع الممنوح للمتظاهرين اليوم الذين تصرفوا بشكل غير قانوني، يظهر كم العمل الذي علينا إنجازه”.

وخلال مباراة ميلواكي بكس مع ديترويت بيستونز، أمسك جيانيس إنتيتوكونمبو بالكرة بدلاً من التمرير، في الوقت الذي أنحنى فيه جميع اللاعبين على ركبة واحدة، قبل أن يتكرر نفس الاحتجاج مرة أخرى بعد نقل الكرة للفريق الآخر.

ونشرت لاعبة كرة القدم الأمريكية ميغان رابينو عدة منشورات عبر حسابها على تويتر، انتقدت من خلاله سلوك قوات الأمن، في الوقت الذي كتبت فيه لاعبة الجمباز سيمون بايلز مرتبكة لكن غير مندهشة ومتفاجئة”.

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