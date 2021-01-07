روحاني: احداث ليلة امس في امريكا اظهرت هشاشة الديمقراطية الغربية

2021/01/07 | 13:28 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، ان ما شاهدناه ليلة امس (الاربعاء) في امريكا اظهر مدى هشاشة الديمقراطية الغربية وفشلها، لكونها قائمة على اسس غير ثابتة.وقال روحاني في كلمته خلال مراسم تدشين عدد من المشاريع التنموية الوطنية، عقدت صباح اليوم عبر الفيديو كونفرانس بالتزامن في اربع محافظات، “لقد شاهدنا كيف يمكن لانسان شعبوي ان يلحق على مدى 4 سنوات هذا الكم من الدمار ببلاده، ويحرج بلده وينتقص من سمعته؛ فضلا عن الصدمات التي تسبب فيها للمنطقة وفلسطين وسوريا واليمن”.وأضاف، انه “بطبيعة الحال عندما يتسلم شخص غير سليم زمام القوة بيده، سيعرض بلاده والعالم الى مشاكل كثيرة”؛ معربا عن امله بان “يستخلص العالم اجمع وقادة البيت الابيض القادمون العبر مما حدث في امريكا يوم امس”.واستطرد روحاني ان “اولئك الذين يتسلمون الحكم خلال الاسبوعين القادمين في البيت الابيض، عليهم ان يعوّضوا عن ماحدث، وان يعيدوا الشعب الامريكي الذي هو شعب عظيم الى مكانته الحقيقية؛ هؤلاء مطالبون بان يعودا الى الظروف التي تليق بالمجتمع الدولي اي العقلانية والامتثال الى القانون”.



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