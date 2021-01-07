نادي أربيل: مباراتنا امام الطلبة ستلعب من دون جمهور

2021/01/07 | 13:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداعلن نادي اربيل الرياضي، ان مباراة فريقه الكروي أمام الطلبة ستقام من دون جمهور.

وقال المنسق الاعلامي للنادي ريبين رمزي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “السلطات في كردستان سبق وان سمحت بدخول 50% من الجماهير الى ملاعب كرة القدم في الاقليم”.

واوضح ان “مباراة الطلبة ضمن الدوري الممتاز ستقام من دون جمهور، كون الدوري العراقي الممتاز تنظم مبارياته من قبل الهيئة التطبيعية وليس من قبل اتحاد الكرة الكردستاني”.

وستقام المباراة بين الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة الـ13 من الدوري الممتاز.



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