انتحار شابة ايزيدية ثالثة خلال 4 ايام

2021/01/07 | 13:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدمت شابة ايزيدية ثالثة على الانتحار وذلك بناحية سنوني التابعة لقضاء شنكال.

وتعد حالة الانتحار هذه هي الثالثة خلال 4 ايام.

وافاد مراسلنا في شنكال، ان الطالبة الايزيدية" وحيدة علي" ناهز عمرها 20 عام، وفي الصف الرابع الاعدادي، اقدمت ليلة الثلاثاء على انتحار بمنزلها الكائن في ناحية سنوني، مشيرا الى ان تزايد حالات الانتحار يأتي لاسباب الظروف المأساوية بعد تعرض الايزيديين لابادة جماعية على يد تنظيم داعش الارهابي ابان احتلال شنكال عام 2014.

وكانت الشابة احلام خيرو حديدا الحسنوك، وهي من اهالي ناحية تلعزيز جنوبي قضاء شنكال، وهي تبلغ من العمر 15 ربيعا، قد انتحرت الاثنين، في مخيم شاريا التابع لمحافظة دهوك، كما انتحرت فتاة واسمها اسمهان خضر " 22 عاما"، ليلة الاحد، بخيمتها بمخيم اسيان في قضاء شيخان.

PUKmedia تحسين كالو

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