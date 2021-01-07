بالصور.. المعركة الدامية لاقتحام الكونغرس الامريكي

2021/01/07 | 13:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أحداث دامية، تعرض الكونجرس الأمريكي للاقتحام من قبل مؤيدي الرئيس دونالد ترامب بعد إلقاءه خطبة وسط حشد من أنصاره غداة اجتماع الكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وأدت تلك المظاهرات إلى مقتل 4 أشخاص حتى الآن، بالإضافة إلى اعتقال العشرات وإعلان حالة الطوارئ في واشنطن العاصمة.

وأعلن مجلس الشيوخ فجأة تعليق جلسته، حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين جرى إخراج نائب الرئيس، مايك بنس، بسرعة من قاعة المجلس.

وطلبت الشرطة من الموظفين والمراسلين الموجودين داخل الكونجرس، دخول الغرف لأن المبنى قد تم اختراقه.

وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية، موريل باوزر، حظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة السادسة مساء، حتى السادسة صباحا.

وفيما يلي صور للمظاهرات التي اندلعت من مؤيدي ترامب واقتحامهم للكونجرس الأمريكي.

PUKmedia عن وكالات

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