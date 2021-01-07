2021/01/07 | 13:31 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوباما: اقتحام الكونغرس مخز لكنه ليس مفاجئا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/07 | 13:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

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