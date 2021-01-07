2021/01/07 | 13:31 - المصدر: الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أوباما: اقتحام الكونغرس مخز لكنه ليس مفاجئا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/07 | 13:31.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوباما: اقتحام الكونغرس مخز لكنه ليس مفاجئا) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوباما: اقتحام الكونغرس مخز لكنه ليس مفاجئا) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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