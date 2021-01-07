الكهرباء تؤكد: الحكومة جادة في اتخاذ خطوات لتحسين قطاع الطاقة

2021/01/07 | 13:39 - المصدر: NRT عربية

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إصلاح شبكة الكهرباء

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

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أكدت وزارة الكهرباء، الخميس، أن الحكومة جادة باتخاذ مجموعة من الخطوات لتحسين قطاع الطاقة، مشيرة إلى انها ماضية فعليا بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح صحفي، اليوم، 7 كانون الثاني 2021، إن "الحكومة والوزارة جادتان باتخاذ مجموعة من الخطوات تؤكد أن الحكومة عازمة على تأهيل حقول الغاز وضمان الخطة الوقودية، إضافة إلى أن هناك عزما على تنويع مصادر الطاقة، وبالتالي اعتماد الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية وتدوير النفايات وطاقة الرياح".

وأضاف أن "الوزارة ماضية فعليا بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار سواء مع الخليج او مع المملكة الأردنية او مع تركيا، بموجب هذه الدفعات التي تحتاج إلى سقوف زمنية وفق مراحل العمل، اقتنع الجانب الأميركي أن يمدد إعفاء العراق لمدة 90 يوما أضافية".

وأشار إلى أن "الإعفاء الأميركي سيكون عنصرا يساعد العراق في أن يستكمل البنى التحتية، ويعود وضع الطاقة".

ر.إ

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