حكومة إقليم كردستان تمدد تعليق دوام المدارس والجامعات

2021/01/07 | 13:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أجل عدم عودة ارتفاع الإصابات (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قررت حكومة إقليم كردستان، تمديد تعليق الدوام الرسمي في المدارس والجامعات، من أجل عدم عودة ارتفاع الإصابات بالفيروس الوبائي.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بعد الاستشارة مع وزارة الصحة حول الوضع من فيروس كورونا، بخاصة تفشي الفيروس من جديد بعدة دول، تم القرار ولحماية صحة الطلبة والتدريسيين تعليق الدوام لغاية 16 كانون الثاني/يناير 2021 في المدارس والمعاهد والجامعات".

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