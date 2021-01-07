القضاء يدعو الجهات المعنية إلى عدم الهروب من مسؤولية مكافحة الجرائم

2021/01/07 | 13:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يحظر التعامل مع 8 تطبيقات صينيةوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يحظر التعامل مع 8 تطبيقات برمجيات صينية، بما فيهاAlipay التابع لشركةAnt Group التابعة للملياردير الصيني جاك ما.

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