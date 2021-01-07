بيان شديد اللهجة من مجلس القضاء الأعلى: لا تتهربوا من المسؤولية!

2021/01/07 | 13:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس، كافة الجهات المعنية الى عدم الهروب من مسؤولية مكافحة الجرائم بمختلف صورها وإلقاء اللوم على القضاء بحجة أن القضاء غير متعاون، فيما اشار الى أنه لا يوجد شخص محكوم في السجون أو موقوف في مراحل التحقيق إلا بقرار قضائي.وذكر المجلس في بيان، انه “ناقش بجلسته المنعقدة بتاريخ […]

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