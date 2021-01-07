حكمان عراقيان يغادران إلى المغرب لإدارة قمة الرجاء والإسماعيلي

2021/01/07 | 13:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يغادر مساء اليوم الخميس الحكمين الدوليين مهند قاسم وواثق مدلل إلى المغرب لقيادة إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري.

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