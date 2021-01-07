أول تعليق برلماني على صدور مذكرة قبض عراقية بحق ترامب

2021/01/07 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علّق عضو لجنة العلاقات الخارجية، عامر الفائز، الخميس (7 كانون الثاني 2021)، على صدور مذكرة قبض عراقية بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وقال الفائز في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "صدور مذكرة القبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته يعد حقاً طبيعياً بعد ما اقترفه بحق العالم".

ودعا الحكومة العراقية، إلى "متابعة القرار وتسليمه إلى الانتربول الدولي لغرض احضاره امام المحاكم العراقية"، مبيناً أن "إصدار الحكم الغيابي يأتي لإطلاع العالم على ما اقترفه ترامب خلال ولايته".

وبشأن ما حصل في الولايات المتحدة يوم أمس، قال الفائز، إن "أحداث يوم أمس يكشف زيف الولايات المتحدة وادعائها بأنها أكبر البلدان التي تتمتع بالديمقراطية وهو انعكاس طبيعي للساسة الامريكان وانصارهم".

وأضاف، أن "ترامب وطيلة فترة حكمه للولايات المتحدة الامريكية عكس صورة سيئة للحكم فيها وبالتالي انعكست على أنصاره وكشفت عن زيفه امام العالم".

وحول إعلان فوز بايدن بالانتخابات، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن "استلام بايدن هو بداية لعهد جديد نامل ان يكون خيرا لامريكا واللعالم اجمع، وان لا يسلك سياسات ومنهج سلفه في التهور والاعتداء على الدول".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محكمة تحقيق الرصافة، في بغداد، إصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقالت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال ‏نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق الشخصي ‏من افراد عائلته صباح يوم 7 كانون الثاني 2021 واكتمال اجراءات التحقيق الابتدائي".

وأضافت، أنه "تقرر ‏اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب على ‏وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر اجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او الاجانب".‏

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