متحف الناصرية في جدول رحالة عالمي لزيارة اشهـر المواقع العالمية

2021/01/07 | 13:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن الرحالة العالمي المعروف ، النرويجي بيورن Biorn ، عن وضع متحف الناصرية الحضاري في محافظة ذي قار ، ضمن جدول رحلته السنوية لزيارة أشهر المواقع العالمية عبـر الكرة الارضية .وقال بيورن ، الذي زار متحف الناصرية مؤخرا ، انه " سعيد جدا وهو يضع رحاله في أكثر الاماكن تأثيرا في النفوس وهو متحف الناصرية "./انتهى5

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