خبیر قانوني عراقي يعلق علی امر قبض بحق ترامب

2021/01/07 | 13:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الخبير القانوني العراقي، طارق حرب، الخميس (7 كانون الثاني 2021)، على إصدار محكمة تحقيق الرصافة أمر قبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونال...

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