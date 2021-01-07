ائتلاف النصر يدعو الإقليم الى الإلتزام بمقتضيات السيادة: 6 كانون عيد للجيش العراقي

2021/01/07 | 13:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا ائتلاف النصر، الاربعاء، سلطات الإقليم الى الإلتزام بمقتضيات الدولة والسيادة.وقال في بيان، وصل “النور نيوز” نسخة منه “يرفض (ائتلاف النصر) وبشدة خطوة سلطات إقليم كردستان بعدم الاعتراف بتاريخ 6 كانون الثاني كعيد للجيش العراقي الباسل، ويعتبر إعلانه بعدم الاعتراف بهذا اليوم إساءة للجيش العراقي كونه جيشاً وطنياً اتحادياً، والإقليم برمته هو جزء …

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