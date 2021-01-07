بعد إصداره مذكرت قبض بحق ترامب.. الشيخ حمودي يبارك للقضاء قراره “الشجاع”

2021/01/07 | 13:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تقدم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الخميس، بالتهاني والتبريكات الى القضاء العراقي بعده اصداره مذكرت قبض بحق الرئيس الامريكي دونالد ترامب بجريمة قتل قادة النصر، واصفا القرار بـ”المنصف والشجاع”.وقال الشيخ في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “نبارك للقضاء العراقي قراره المنصف الشجاع بإصدار مذكرة إلقاء قبض على […]

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