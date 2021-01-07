الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه.. عز الوطن ووثائق للتاريخ | تقرير

2021/01/07 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقفات عند بزوغ فجر الجيش العراقي بمئوية تسجل أبرز إنجازاته ومحطات تاريخه الوطني والعسكري، يستذكرها العراق بقواته المسلحة ومؤسساته الرسمية وشعبه .

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