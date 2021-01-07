محكمة تحقيق الرصافة تصدر مذكرة قبض بحق ‏ترمب

2021/01/07 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة تحقيق الرصافة، مذكرة قبض بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ان القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقه، أصدر مذكرة القبض بحق ترامب وفق قانون العقوبات العراقي النافذ.

وأشار البيان إلى أن إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب.

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