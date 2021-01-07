ميركل تعبر عن غضبها بعد اقتحام أنصار ترامب الكونغرس

2021/01/07 | 13:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن غضبها اليوم الخميس، بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونغرس، وهو ما ألقت باللوم فيه على عدم اعتراف ترامب بالهزيمة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقالت ميركل خلال اجتماع: “شاهدنا جميعاً أمس الصور المزعجة لاقتحام الكونغرس الأمريكي، هذه الصور أغضبتني وأحزنتني كذلك”.

وأضافت “يؤسفني أن الرئيس ترامب لم يعترف بهزيمته (في انتخابات الرئاسة) منذ نوفمبر(تشرين الثاني) ولا حتى أمس”.

ووصفت ميركل مقتحمي مبنى الكونغرس بأنهم “معتدون ومثيرو شغب”، وعبرت عن ثقتها في تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة في غضون أسبوعين.

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