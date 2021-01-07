إقليم كردستان يسجل حصيلة وبائية منخفضة هذا اليوم

2021/01/07 | 13:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل 80 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم محافظة الاقليم.وذكرت الوزارة في بيان، ان “المختبرات الصحية في اقليم كردستان سجلت 80 إصابة، لهذا اليوم، في أدنى معدل اصابات يسجلها الاقليم منذ اشهر عدة ليصل معه إجمالي العدد إلى 104055”.وتوزعت الإصابات في كل من أربيل 30، السليمانية 34، دهوك 14، كرميان 1، رابرين 1.واشارت الوزارة الى ان “976 مصاباً تماثلوا للشفاء التام ليرتفع عدد حالات التعافي الكلي الى 77068″، لافتة الى “وفاة اربعة مصابين خلال اليوم، ليكون عدد الوفيات الكلي الى 3410”.

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