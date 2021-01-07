قائد القوات البرية يوعز بتوفير الحماية لأبراج نقل الطاقة الكهربائية غربي الانبار

2021/01/07 | 13:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اوعز قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي ، الخميس، الى توفير الحماية الامنية الازمة لأبراج نقل الطاقة الكهربائية في المناطق الغربية .وقال احمد المحلاوي قائممقام قضاء القائم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي زار قضاء القائم غربي الانبار واطلع على الاضرار الجسيمية التي لحقت بابراج نقل […]

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