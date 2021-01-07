برنار- هنري ليفي والمتاجرة بفوكو - عبد المجيد السخيري

2021/01/07 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_السخيري آخر منشور يمكن أن يسعي في طلبه واحد مكاني هو ما يدبجه الفرنسي "برنار - هنري ليفي"، فبالأحرى أن يمنحه امتياز القراءة والتقديم.



فلدي أسباب شخصية، وأخرى "معقولة"، تجعلني أتعامل بقليل من الجدية مع ما يدبجه هذا الفليلسوف المزور، إن سمحت لنفسي بالتعبير عن حكم قيمة في هذا المقام.



صحيح أني في سياق آخر خصصت نصا طويلا (1) لتجميع أشلاء الصورة التي ارتسمت في ذاكرتي من قراءات وهجومات مضادة تعرَض، ولا يزال يت ......





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