لكي لا ننسى Julien ASSANGE... حذرا من العدالة البريطانية... - غسان صابور

2021/01/07 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور لكي لا ننسى Julien ASSANGE...حذرا من العدالة البريطانية...



بعدما قررت محكمة بريطانية خاصة بعدم السماح بنفي وتسليم جوليان أسانج..



مؤسس موقع Wikileaks..



والذي نشر آلاف الوثائق السرية التي فضحت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وكل حروبها الاعتدائية خلال عشرات السنين الأخيرة..



وحلف الأطلسي..



ودول أوروبية تطبق وتنبطح دوما تجاه السياسة الأمريكية..



ها هي نفس المحكمة ترفض البارحة إطلاق سرا ......





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