وصول قافلة مساعدات جديدة للبيشمركة

2021/01/07 | 14:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت يوم الخميس قافلة مساعدات جديدة من التحالف الدولي ضد داعش، إلى قوات البيشمركة وذلك خلال مراسيم توقيع جرت بحضور الكولونيل ويليام نائب قائد القوات الأمريكية في العراق والعميد شيرزاد اسعد رئيس لجنة تسليم المساعدات الجديدة من التحالف الدولي ضد داعش.

وجاء في بيان وزارة البيشمركة، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه من المؤمل تسليم الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية الى الألوية التابعة لوزارة البيشمركة، لافتا الى ان الكولونيل ويليام اكد لمركز اعلام وزارة البيشمركة ان الدفعة الجديدة من المساعدات العسكرية تتضمن مجموعة كبيرة من المستلزمات العسكرية الضرورية و منها العجلات العسكرية وذلك ضمن استمرار التنسيق والتعاون الثنائي مع وزارة البيشمركة.

وأشار بأن المساعدات العسكرية ستتواصل في المستقبل القريب.

من جانبه قال العميد شيرزاد اسعد مسؤول لجنة تسليم المساعدات العسكرية للتحالف الدولي: وصلتنا الدفعة الجديدة من المستلزمات العسكرية ضمن اطار التعاون العسكري، معربا عن الشكر للتحالف الدولي ودعمهم المتواصل لوزارة البيشمركة و ان هذه المساعدات ضرورية و مهمة جداً لتسليح قوات البيشمركة.



متمنيا استمرار للبيشمركة.

PUKmedia عن اعلام وزارة البيشمركة

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