الاقليم يسجل 80 اصابة جديدة بكورونا

2021/01/07 | 14:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس، عن تسجيل 80 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم " 316"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (3718 فحوصات جديدة)

•(1274) اربيل

•(624) السليمانية

•(1789) دهوك

•(0) حلبجة

•(21) كرميان

•(10) رابرين

•

2.



الاصابات: (80 اصابة جديدة)

•(30) اربيل

•(34) السليمانية

• (14) دهوك

•(0) حلبجة

•(1) كرميان

• (1) رابرين

•

3.



الشفاء: (976 حالات شفاء جديدة)

•(341) اربيل

•(176) السليمانية

•(376) دهوك

•(1) حلبجة

•(37) كرميان

•(45) رابرين

•

4.



وفيات: (4 حالات وفاة)

•(1) اربيل

•(2) السليمانية

•(1) دهوك

•(0) حلبجة

•(0) كرميان

•(0) ڕاپەڕین

الوزارة دعت ايضا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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