العفو الدولية: ترمب حرض على العنف والفوضى برفضه لنتائج الانتخابات

2021/01/07 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت منظمة العفو الدولية اقتحام أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمبنى الكابيتول أثناء مناقشة نتائج المجمع الانتخابي.

وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها بتويتر إن ترمب حرض على العنف والترهيب من خلال رفضه القبول بنتائج الانتخابات الرئاسية، وان احتضانه للجماعات المتعصبة والمتطرفة أدى إلى زيادة نيران الفوضى والعنف، مشيرة إلى أن هذه ليست أفعال قائد بل أفعال محرض.

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