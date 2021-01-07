بالصور:فلسطينيون وعرب يحتفلون في ذكرى ١٠٠ لتأسيس الجيش العراقى بمقبرة شهداء الجيش العراقي في جنين

2021/01/07 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت مجموعة من فلسطين وتونس

والجزائر ولبنان في ذكرى ١٠٠ لتأسيس

الجيش العراقى في مقبرة شهداء الجيش

العراقي في جنين

وبحسب تقرير مصور فان هذا الاحتفال شمل

زراعة اشجار زيتون وتخليد اللواء الركن

عمر عل

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