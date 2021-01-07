حمودي: قرار القضاء العراقي بحق ترامب يمثل انتصارا لارادة الجماهير

2021/01/07 | 14:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي، الخميس، أن قرار القضاء العراقي بإصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمثل انتصارا لارادة الجماهير المليونية.وقال حمودي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “نبارك للقضاء العراقي قراره المنصف الشجاع بإصدار مذكرة إلقاء قبض على المتهم دونالد ترامب، على خلفية جريمته الإرهابية باغتيال قادة النصر الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما، ونثمن عاليا جهود رئيس وقيادات تحالف الفتح بهذا الاتجاه وما أبدوه من اصرار ومتابعة على اصدار قرار قضائي بتجربم المتهمين بالجريمة”.وأضاف، أن “قرار القضاء العراقي يمثل انتصارا لارادة الجماهير المليونية التي تظاهرات في بغداد يوم 3 كانون الثاني، وطالبت بتجربم إدارة ترامب ومحاسبة القتلة، بجانب تنفيذ قرار السلطة التشريعية بإنهاء تواجد القوات الأجنبية”.واعرب حمودي عن شكره لـ”القضاء العراقي،، شكرا لجماهير شعبنا الوفي لدماء شهدائه والغيور على سيادته الوطنية..



ولتكن سيادة القانون هي طريقنا لحفظ هيبتنا الوطنية وبناء عراقنا الآمن المستقر”.



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