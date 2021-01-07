خبير قانوني يعلق على مذكرة القبض بحق ترامب: إجراء لا بد منه

2021/01/07 | 14:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

اعتبر الخبير القانوني، طارق حرب، إصدار محكمة تحقيق الرصافة أمر قبض بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متوافق مع القانون.

وقال حرب في إيضاح تابعه "ألترا عراق"، إن "مذكرة القبض بحق ترامب تتوافق مع القانون وهي طريقة للتضييق على المتهم للحضور أمام المحكمة، وصدرت لعدم حضور المتهم والمثول أمام القضاء".

وأضاف أنه "بالرغم من تمتع رئيس الولايات المتحدة وأي رئيس بالعالم بحصانة وفقًا لاتفاقية جنيف، إلا أن الإجراء المتخذ من القضاء العراقي كان لا بدّ منه".

وكانت محكمة التحقيق في الرصافة، أصدرت مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ‏ترامب‎، بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه.

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