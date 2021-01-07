2021/01/07 | 14:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم القائد العام: القبض على ثلاثة من عناصر داعش بينهم قيادي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم القائد العام: القبض على ثلاثة من عناصر داعش بينهم قيادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).