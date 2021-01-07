2021/01/07 | 14:11 - المصدر: عين العراق

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الخميس 7 يناير 2021 | 01:56 مساءً

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متنبئ جوي: تغيرات محتملة في منظومة الغلاف الجوي تبدأ منتصف الشهر الحالي

اوضح المتنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الخميس، ان هناك تغييرات كبيرة محتملة في منظومة الغلاف الجوي تبدأ من منتصف الشهر وتزداد حدتها تدريجيا.



وكتب السلامي على صفحته في فيسبوك: "تشير اخر التوقعات الى انحدار منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بموجة امطار وثلوج كثيفة تجتاح مناطق تركيا وبلاد الشام وشمال العراق" .



واضاف "يطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة مع بداية الثلث الاخير من الشهر ".



وتابع: "هناك امطار متوقع هطولها في اغلب مدن المنطقة الشمالية اضافة لفرص امطار تطال المنطقة الوسطى".

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