كشف حصة الاقليم في موازنة 2021

2021/01/07 | 14:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف نائب كردي، عن حصة اقليم كردستان، في الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.

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